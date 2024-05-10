قادمًا من باريس سان جيرمان.. برتغالي آخر قد ينضمّ للدوري السعودي الموسم المقبل

كشفت تقاريرُ صحفية أن البرتغالي "ريناتو سانشيز" نجم باريس سان جيرمان، المعار إلى روما الإيطالي قد ينتقل للعب بالدوري السعودي بالموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "caughtoffside": فإن الأمور مع سانشيز لم تمضِ في روما بشكل رائع، ومن الصعب الآن معرفة وجهته المقبلة؛ لأنه من المقرر أن يعود إلى باريس سان جيرمان.
وأفادت الصحيفة بأن اللاعب البرتغالي قد يبدو أنه سيسير في مسار مماثل للاعب "جورجينيو فينالدوم" لاعب باريس سان جيرمان السابق، الذي انضمّ إلى نادي الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين.
وأكّدت الصحيفة أنّه فى الوقت الحالي من الصعب معرفة ما سيحدث مع سانشيز، الذي من المحتمل أنه لن يكون جزءًا من تشكيلة لويس إنريكي مدرب النادي الفرنسي الموسم المقبل.
أُعير "ريناتو سانشيز" البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف روما في أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلعب له منذ أغسطس 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.