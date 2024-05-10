قادمًا من باريس سان جيرمان.. برتغالي آخر قد ينضمّ للدوري السعودي الموسم المقبل

أُعير "ريناتو سانشيز" البالغ من العمر 26 عامًا لصفوف روما في أغسطس الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يلعب له منذ أغسطس 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.