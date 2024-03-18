تقام على مرحلتين "ذهاب وإياب".. 4 مواجهات منتظره في كأس السعودية للكرة الطائرة

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات دور الثمانية لبطولة كأس السعودية للكرة الطائرة وتقام على مرحلتين ذهاب وإياب وتقام أربع مباريات في مرحلة الذهاب وتأتي مباراة النصر والاتحاد كأقوى مواجهات اللقاء ستقام على صالة نادي النصر 9.30 مساء، يقود اللقاء عبد الرحمن الدوسري حكم أول وعبد الرحمن الجزيري حكم ثان ومحمد ملهي مسجل.
ويحل الفيصلي ضيفاً على الهلال على صالة نادي الهلال 9.30 مساء، يقود اللقاء سامي أمين حكم أول وياسر صائغ حكم ثان وإبراهيم الدريبي مسجل.
ويلعب الخليج والأهلي على صالة نادي الخليج 9.30 مساء، يقود اللقاء محمد الحناكي حكم أول وأحمد القرني حكم ثان وعلي المدرهم مسجل.
ويلتقي الابتسام والصفا على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 9.30 مساء، ويقود اللقاء عبدالعزيز الرميحي حكم أول وعبد الله الوردي حكم ثان وياسر إسماعيل مسجل ويعقوب السبت مراقب للحكام.
يذكر أن اللجنة الفنية حددت يوم 30 من شهر مارس الحالي موعداً لمباريات مرحلة الإياب.