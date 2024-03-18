تقام على مرحلتين "ذهاب وإياب".. 4 مواجهات منتظره في كأس السعودية للكرة الطائرة

تنطلق غداً الثلاثاء مباريات دور الثمانية لبطولة كأس السعودية للكرة الطائرة وتقام على مرحلتين ذهاب وإياب وتقام أربع مباريات في مرحلة الذهاب وتأتي مباراة النصر والاتحاد كأقوى مواجهات اللقاء ستقام على صالة نادي النصر 9.30 مساء، يقود اللقاء عبد الرحمن الدوسري حكم أول وعبد الرحمن الجزيري حكم ثان ومحمد ملهي مسجل.