ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم .. انطلاق منافسات الدور الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

في حين، تُقام مباراة واحدة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي فريق المحرق البحريني مع ضيفه فريق السيب العُماني على ملعب علي بن حمد في العاصمة البحرينية المنامة، فيما ستُلعب ثلاث مباريات على مدار يوم الأربعاء القادم، حيث يلتقي فريق الجيش الملكي المغربي مع فريق الاتحاد الليبي على ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط، ويلعب فريق نواذيبو الموريتاني مباراته مع ضيفه فريق شباب الأردن في ملعب شيخا بيديه في مدينة نواكشوط، ويلتقي فريق الكويت الكويتي مع فريق شبيبة الساورة الجزائري في ملعب الكويت، ومن ثم سيتجدد اللقاء بين فريقي شبيبة الساورة الجزائري والكويت الكويتي على ملعب ميلود هدفي في الـ 21 من مارس الحالي في مباراة الإياب، لحسم هوية المتأهل منهما إلى المرحلة المقبلة.