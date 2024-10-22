طاقم سعودي يقود لقاء "بوريرام" التايلاندي و"بوهانج" الكوري

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقمًا تحكيمًا سعوديًا، لقيادة مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة.
ويخوض نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، مواجهة قوية أمام ضيفه بوهانغ ستيلرز من جمهورية كوريا، الثلاثاء، على إستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري "الشرق" في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
واختار الاتحاد الآسيوي الحكم خالد الطريس لإدارة المباراة، كحكم للساحة على أن يعاونه: محمد العكبري مساعد أول، وعبدالرحيم الشمري مساعد ثانٍ. فيما سيتولى محمد الهويش مسؤولية قيادة غرفة الفيديو بمساعدة من سلطان الحربي.