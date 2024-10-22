طاقم سعودي يقود لقاء "بوريرام" التايلاندي و"بوهانج" الكوري

ويخوض نادي بوريرام يونايتد التايلاندي، مواجهة قوية أمام ضيفه بوهانغ ستيلرز من جمهورية كوريا، الثلاثاء، على إستاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري "الشرق" في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.