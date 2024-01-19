الشباب يفاوض جوزيه مورينهو ويقترب من ضم ماتيو بوليتانو وفوفانا

وبحسب مصادر برنامج "برا الـ18" على "SSC" فإن مسؤولي الشباب جلسوا على الطاولة مع المدرب البرتغالي وقدموا له مشروع وأهداف الفريق بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مورينهو أبدى إعجابه الشديد بالمشروع، وأبدى رغبته بالتواجد مع نادي الشباب .