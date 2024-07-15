اتحاد القدم يختتم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B) في خمس مدن

اختتمت المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B) والتي أقامتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمشاركة 117 مدرباً في كل من الرياض، جدة، الدمام، الأحساء، جازان على مدى 8 أيام.
الدورة المحاضرون الوطنيون خالد القروني، بندر الجعيثن، هلال الرفاعي، سعود المشعان في الرياض، ومحمد عبدالجواد، صالح المطير، صالح المحمدي، حمود الصيعري في جدة، وسمير هلال، محمد الدشيشي، عبدالعزيز البيشي في الدمام، وعباس غلام، علي القرني، خالد العطوي في الأحساء و أحمد حلوي، علي البارقي، جبريل العميري في جازان.
وشهدت الدورات مناقشة عددٍ من المواضيع منها طرق وأنظمة اللعب، بالإضافة إلى الجوانب الفنية واللياقية الحديثة في عالم التدريب، كما شهدت الدورات إقامة اختبارات عملية ونظرية للمدربين ومحاضرات تثقيفية تتعلق بالإسعافات الأولية والمنشطات والتغذية وما من شأنه رفع مستوى المعرفة لدى المدربين والاستفادة قدر الإمكان من هذه الدورة.
يذكر أن المرحلة الثالثة من دورة الرخصة التدريبية الآسيويةB) ) ستقام في 13 أكتوبر في ذات المدن التي أُقيمت فيها المرحلة الأولى من الدورة.