اتحاد القدم يختتم المرحلة الثانية من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (B) في خمس مدن

الدورة المحاضرون الوطنيون خالد القروني، بندر الجعيثن، هلال الرفاعي، سعود المشعان في الرياض، ومحمد عبدالجواد، صالح المطير، صالح المحمدي، حمود الصيعري في جدة، وسمير هلال، محمد الدشيشي، عبدالعزيز البيشي في الدمام، وعباس غلام، علي القرني، خالد العطوي في الأحساء و أحمد حلوي، علي البارقي، جبريل العميري في جازان.