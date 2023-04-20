الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الإسباني أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون

و يلعب أداما تراوري البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي وولفرهامبتون واندررز منذ 2018، قادمًا من نادي ميدلزبره.

وسبق للاعب الإسباني اللعب للعديد من الأندية المختلفة أبرزها برشلونة، أستون فيلا، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 12 مليون يورو.