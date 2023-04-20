الاتحاد مهتم بالتعاقد مع الإسباني أداما تراوري لاعب وولفرهامبتون

كشف موقع "footmercato" عن اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع الإسباني أداما تراوري لاعب نادي وولفرهامبتون واندررز.
وقال الموقع الفرنسي إن نادي الاتحاد يرغب في تدعيم خط وسط الفريق بالتعاقد مع تراوري خلال الموسم المقبل.
و يلعب أداما تراوري البالغ من العمر 27 عامًا، لنادي وولفرهامبتون واندررز منذ 2018، قادمًا من نادي ميدلزبره.
وسبق للاعب الإسباني اللعب للعديد من الأندية المختلفة أبرزها برشلونة، أستون فيلا، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 12 مليون يورو.
ويحتل الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني وله مباراة متبقية.