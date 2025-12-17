أليغري: الجانب الذهني عنصر حاسم.. وكونتي: شعور رائع بوجود جماهير نابولي في الرياض

عُقدت مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025م، في المركز الإعلامي بملعب الأول بارك، المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقي إيه سي ميلان ونابولي، المقررة إقامتها غدًا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي.
وأكد المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، صعوبة المواجهة يوم غد، مشددًا على ضرورة الاستعداد بالشكل الأمثل لتقديم أداء فني مميز، مع أهمية التركيز على الجانب الذهني في مثل هذه المباريات.
وأضاف أليغري: "فريق نابولي يدخل اللقاء بدافع قوي، بعد خسارتين في الدوري، ما يمنحه رغبة أكبر في تغيير مسار نتائجه، كما أنه يمتلك مدربًا خبيرًا بقيمة أنتونيو كونتي، القادر على إخراج أفضل ما لدى لاعبيه، خصوصًا في الأوقات الحاسمة".
من جهته، عبّر قائد فريق إيه سي ميلان، الحارس الفرنسي مايك ماينان، عن سعادته بالعودة إلى المملكة وخوض المنافسات أمام الجماهير السعودية المتحمسة، مشيرًا إلى أن فريقه سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، وتكرار إنجاز النسخة الماضية.
من جانب آخر، أكد المدير الفني لفريق نابولي، الإيطالي أنتونيو كونتي، أن المشاركة في كأس السوبر الإيطالي تُعد تجربة مميزة له وللاعبيه، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالبطولة من الدور نصف النهائي وخارج إيطاليا.
وأضاف كونتي: "جميع أفراد الفريق يتطلعون للاستمتاع بهذه التجربة وبذل أقصى ما لديهم، مع الأمل في مواصلة المشوار حتى يوم الاثنين المقبل، وأنا سعيد للغاية بوجود قاعدة جماهيرية لفريقنا هنا في الرياض، وهو ما سيمنحنا الحافز لتقديم الأفضل".
كما أكد قائد فريق نابولي، الإيطالي جيوفاني دي لورينزو، أن مواجهة الغد ستعتمد بشكل كبير على التماسك الدفاعي وتنظيم الخطوط، مشيرًا إلى أن التعامل الجيد مع الكرة عند فقدانها واستعادتها سيمنح الفريق فرصًا هجومية أكبر.