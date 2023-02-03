متصدرًا التصنيف الفردي.. البرتغالي "روبن جيريرو" يُتوَّج بلقب طواف السعودية 2023

وعن الفائزين في المرحلة الخامسة (الختامية) للسباق، التي تبلغ مسافتها 143 كيلومترًا، وانطلقت من البلدة القديمة وصولاً إلى مرايا، فاز الإيطالي سيموني كونسوني لاعب فريق كوفديس بالمركز الأول؛ وذلك بعد عبوره خط النهاية خلال 3 ساعات و10 دقائق و13 ثانية، تلاه في المركز الثاني الإيطالي لاعب فريق بنغول ماتيو مالوشيلي، كما جاء في المركز الثالث الألماني لاعب UAE الإمارات باسكال أكريمان.