دوري روشن للمحترفين.. "الهلال" يعبر "ضمك" بهدف "ماريغا"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على شقيقه فريق ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.