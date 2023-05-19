دوري روشن للمحترفين.. "الهلال" يعبر "ضمك" بهدف "ماريغا"

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على شقيقه فريق ضمك بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويدين الهلال بالفضل إلى نجمه المالي موسى ماريغا صاحب هدف الانتصار الوحيد، الذي سجله بقذيفة صاروخية عند الدقيقة الـ70 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 53 في المركز الرابع متساويًا بعدد النقاط ذاته مع الشباب الثالث، في حين توقف رصيد ضمك عند النقطة رقم 32 في المركز الحادي عشر.