أندية سعودية تنافس أندية أمريكية وإيطالية للتعاقد مع رودريغو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد

يجذب اللاعب الارجنتيني رودريغو دي بول، لاعب وسط أتليتكو مدريد الإسباني اهتمام العديد من الأندية السعودية لضمه بالموسم المقبل.
ووفقاً لما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن اللاعب الأرجنتيني يجذب اهتمام عدة أندية سعودية، كما دخل دائرة اهتمام عدة أندية من الدوري الأمريكي والإيطالي لمحاولة كسب خدماته .
وكان قد حاول مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع رودريجو دي بول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكتمل.
رودريغو دي بول لاعب أرجنتيني يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان قد انضم إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021.
ولعب سابقًا للعديد من الأندية مثل: راسينغ، فالنسيا، راسينغ (إعارة)، كما يلعب في صفوف المنتخب الأرجنتيني منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.