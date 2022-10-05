الأخضر يواجه الإمارات والبرازيل وإسبانيا.. في بطولة دبي الشاطئية

أجريت، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممثلًا في Beach Soccer المقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.