الأخضر يواجه الإمارات والبرازيل وإسبانيا.. في بطولة دبي الشاطئية

أجريت، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية 2022، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ممثلًا في Beach Soccer المقرر إقامتها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل.
وأسفرت مراسم القرعة التي أُجريت في إمارة دبي عن وجود "أخضر الشاطئية" في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات: الإمارات "المستضيف"، والبرازيل، وإسبانيا.
من جانبه تحدث مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية عبد المحسن المعمر، عن هذه المشاركة قائلًا: "مشاركتنا في هذا المحفل الدولي تأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي يحظى به المنتخب من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وأضاف: "المنتخب يسعى من خلال هذه المشاركة للاحتكاك بالمنتخبات المشاركة وكسب المزيد من الخبرات منهم؛ كون المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية يصنفون بالنخبة في كرة القدم الشاطئية".