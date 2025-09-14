ضيف روشن الجديد "نيوم" يتذوق طعم الفرح الأول .. بثنائية ضمك

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر بوابة مستضيفه ضمك، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الخربوش.