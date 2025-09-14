ضيف روشن الجديد "نيوم" يتذوق طعم الفرح الأول .. بثنائية ضمك

حقق فريق نيوم الأول لكرة القدم فوزه الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر بوابة مستضيفه ضمك، بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم السعودي عبدالله الخربوش.
الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف "نيوم" بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب "لاكازيت" بعد كرة مرتدة لفريقه، سددها بكل قوة داخل الشباك الضمكاوية كهدف أول.
وفي الشوط الثاني عدل أصحاب الأرض ضمك النتيجة مبكرًا وتحديدًا في الدقيقة 49 عن طريق "خيسوس ميدينا".
ومن علامة الجزاء أحرز "لاكازيت" الهدف الثاني لـ"نيوم" في الدقيقة 83.
بتلك النتيجة قفز نيوم للمركز الثامن برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما بقي ضمك بنقطة وحيدة في المركز الـ13.