"ماركا" مجددًا.. ريال مدريد يخطّط لضمّ محترف النصر الحالي "لابورت"

عاودت صحيفةُ ماركا الإسبانية تأكيدَها أن العملاق الإسباني ريال مدريد يخطّط لضمّ المدافع الإسباني "إيمريك لابورت" محترف النصر الحالي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وسبق أن ذكرت تقاريرُ عالمية أنّ إدارة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ستعمل على تعزيز خطّ دفاع الفريق في يناير المقبل، في ظلّ تعرُّض الخط الخلفي للفريق للعديد من الإصابات، مثل قائد الفريق "داني كارفخال" و"ديفيد ألبا".
وبحسب تلك التقارير: فإنّ إدارة النادي الإسباني وضعت أسماء العديد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز؛ أبرزهم "كاستيلو لوكيبا، وفيتور ريس".
وكان المدافع الإسباني قد انضمّ إلى صفوف النصر في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي.