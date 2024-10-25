"ماركا" مجددًا.. ريال مدريد يخطّط لضمّ محترف النصر الحالي "لابورت"

وسبق أن ذكرت تقاريرُ عالمية أنّ إدارة ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني ستعمل على تعزيز خطّ دفاع الفريق في يناير المقبل، في ظلّ تعرُّض الخط الخلفي للفريق للعديد من الإصابات، مثل قائد الفريق "داني كارفخال" و"ديفيد ألبا".