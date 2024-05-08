"النصر" يتوج أكاديمية مهد بلقب بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم "الدرجة الأولى" 23-24

وكان أكاديمية مهد استهل مشواره في البطولة بالفوز على العدالة في دور الـ32 بمجموع المباراتين (5-4)، فيما تخطى القصيم في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 6-3 وإيابًا بنتيجة 5-4، قبل أن يتغلب على أبها في ربع النهائي بالفوز ذهابًا 3-1 والتعادل إيابًا 1-1، ليفوز في نصف النهائي على الباطن بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.