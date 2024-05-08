"النصر" يتوج أكاديمية مهد بلقب بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم "الدرجة الأولى" 23-24

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، اليوم الأربعاء، فريق أكاديمية مهد بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عامًا الدرجة الأولى لموسم 2023-2024.
وحقق فريق أكاديمية مهد اللقب بعد فوزه على مضيفه الخليج بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم على ملعب نادي الخليج في سيهات.
وكان أكاديمية مهد استهل مشواره في البطولة بالفوز على العدالة في دور الـ32 بمجموع المباراتين (5-4)، فيما تخطى القصيم في دور الـ16 بالفوز ذهابًا 6-3 وإيابًا بنتيجة 5-4، قبل أن يتغلب على أبها في ربع النهائي بالفوز ذهابًا 3-1 والتعادل إيابًا 1-1، ليفوز في نصف النهائي على الباطن بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
يُذكر أن أندية أكاديمية مهد، الخليج، الباطن والعلا (أطراف نصف النهائي) صعدت إلى الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.