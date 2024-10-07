"ميدو" يوجه انتقادات لاذعة لرياض محرز: جاء ليعتزل وليس لصناعة التاريخ

وتابع ميدو منتقدًا محرز: "الكابوس لأي ظهير أيسر أو أيمن، أن يستطيع الجناح استلام الكرة في أي مساحة؛ بينما محرز يستلم الكرة وهي أمامه مباشرة، المباراة بالفعل كانت كبيرة ولكن فنيًّا كانت سهلة جدًّا".