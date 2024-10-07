"ميدو" يوجه انتقادات لاذعة لرياض محرز: جاء ليعتزل وليس لصناعة التاريخ

انتقد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أداء لاعب الأهلي رياض محرز في مباراة الفريق أمام الهلال، والتي خسر فيها فريقه بنتيجة (2/1)، بمنافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
وقال ميدو خلال تصريحات إعلامية: "مباراة الهلال أمام الأهلي كانت من أسهل المباريات أمام رينان لودي؛ باعتباره يلعب أمام منافس سهل وهو رياض محرز، الذي لا يدافع ولا يهاجم".
وتابع ميدو منتقدًا محرز: "الكابوس لأي ظهير أيسر أو أيمن، أن يستطيع الجناح استلام الكرة في أي مساحة؛ بينما محرز يستلم الكرة وهي أمامه مباشرة، المباراة بالفعل كانت كبيرة ولكن فنيًّا كانت سهلة جدًّا".
وأكد أن محرز لاعب كبير ولا يقلل من احترامه؛ ولكن حالته الذهنية ومستواه الفني وحركته البطيئة في هذه الفترة، تجعل مواجهته سهلة على أي ظهير أيسر.
واستطرد ميدو: "محرز جاء للدوري السعودي لكي يعتزل، وليس لصناعة التاريخ؛ لأن المشروع السعودي ضم نوعين من اللاعبين؛ لاعب جاء ليصنع التاريخ، وآخر ليعتزل هنا، وأعتقد أن محرز من النوع الأخير".
وعن تصريحات محرز بشأن قلة الدعم للنادي الأهلي قال ميدو: "إذا كان محرز يتحدث عن قلة التدعيمات للأهلي؛ فعليه أن يعرف أن النادي صرف أكثر من 35% من دعمه للتعاقد معه".