الفيصل يوقع مذكرة تفاهم مع الرئيس المكلف للجنة الأولمبية اليابانية

وكانت دنيا، قد دخلت في معسكرات إعدادية منذ اعلان تأهلها للدورة، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، ثم تونس، قبل أن تصل للقرية الرياضية في باريس الأحد الماضي.