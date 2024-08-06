الفيصل يوقع مذكرة تفاهم مع الرئيس المكلف للجنة الأولمبية اليابانية

وقع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والرئيس المكلف للجنة الأولمبية اليابانية يوكو ميتسويا، اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون بين اللجنتين، في البيت الياباني في العاصمة الفرنسية باريس، المقام على هامش دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون.
وتهدف المذكرة، لإقامة عدد من البرامج الرياضية والتطويرية المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين، ورفع مستوى التعاون الرياضي بين الأولمبية السعودية ونظيرتها اليابانية.
شهد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم الثلاثاء في باريس، الاستقبال الرسمي للاتحاد الدولي للتايكوندو، الذي أقامه رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تشونغ تشو، بحضور عدد من رؤساء ومسؤولي اللجان الأولمبية الوطنية في مختلف دول العالم.
حقق فارسا المنتخب السعودي لقفز الحواجز، رمزي الدهامي، وعبد الرحمن الراجحي، المركزين، الحادي عشر، والثالث عشر، تتابعاً، في ختام منافسات قفز الحواجز لفردي المختلط بالدورة الأولمبية، التي أقيمت اليوم في قصر فيرساي بالعاصمة باريس.
وجاء تحقيق الدهامي للمركز الحادي عشر من بين 74 فارساً تنافسوا على مدى يومين، بأربعة أخطاء وزمن 82.73 ثانية، فيما انهى الراجحي مشاركته بستة أخطاء وزمن 85.68 ثانية.
وشهدت منافسات اليوم النهائي، مشاركة 30 فارساً، تأهل ثلاثة فرسان منهم لشوط التمايز؛ بتحقيقهم جولة نظيفة بدون أخطاء، والتي توج فيها الألماني "كرستيان كوكو" بالذهبية بزمن 38.34 ثانية وبدون أخطاء، والسويسري "ستيف غيردات" بالفضية بأربعة أخطاء وزمن 38.38 ثانية، والهولندي "فان دير فيلوتين" بالبرونزية بأربعة أخطاء وزمن 39.12 ثانية.
تدشن لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثون (باريس 2024)، ضمن منافسات دور الـ16 لوزن 49 كجم، عند الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء بتوقيت المملكة في مدينة باريس.
وكانت دنيا، قد دخلت في معسكرات إعدادية منذ اعلان تأهلها للدورة، بدأتها بالرياض، ثم أنطاليا التركية، ثم تونس، قبل أن تصل للقرية الرياضية في باريس الأحد الماضي.
شارك لاعب المنتخب السعودي للملاكمة التايلندية البراء العمودي، في الفعالية الاستعراضية لرياضة "المواي تاي" التي انطلقت اليوم الثلاثاء لمدة يومين، على هامش دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم.
وتهدف الفعالية، للتعريف برياضة المواي تاي غير الأولمبية، وتشجيع فئات المجتمع الأولمبي على ممارستها والإلمام بأنظمتها وقوانينها.