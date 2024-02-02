بطولة آسيا 2023.. كوريا الجنوبية تبلغ نصف النهائي في الوقت القاتل على حساب أستراليا

بلغ منتخب كوريا الجنوبية الدور قبل النهائي عقب تغلبه على منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن ربع نهائي كأس آسيا قطر 2023.
ويتقابل منتخب أستراليا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، مع منتخب الأردن الفائز بدوره على طاجيكستان اليوم الجمعة أيضاً بهدف دون رد.
تقدم منتخب أستراليا أولاً عبر مهاجم الوحدة السعودي كريغ غودوين من تصويبة قوية سكنت مرمى الحارس هيون وو جو في الدقيقة 42 من مجريات الشوط الأول.
وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة الأولى ستنتهي لمصلحة أستراليا ظهر اللاعب هوانغ هي تشان ووقع هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع من علامة الجزاء.
واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية بعد انتهاء الشوطين الأصليين بالتعادل 1-1 ليتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول منح القائد هيونغ مين سون نجم توتنهام الإنجليزي التقدم لمنتخب كوريا الجنوبية من ركلة حرة مباشرة غالطت الحارس الأسترالي ماثيو رايان وذلك في الدقيقة (104).
وازدادت أوضاع المنتخب الأسترالي صعوبة بعد أن أشهر الحكم العماني أحمد الكاف البطاقة الحمراء على اللاعب ايدين أونيل بعد تدخله القوي على الكوري هوانغ هي تشان في الدقيقة 107.