رالي داكار السعودية 2024 : "الراجحي" يواصل الضغط ويتمسك بصدارة السيارات.. والعطية يُسقط الإسباني "ساينز" من الوصافة

وسيشهد يوم غدٍ الخميس ، انطلاق المرحلة السادسة، والتي تعتبر أصعب وأقسى المراحل، إذ ستمتد المرحلة إلى 48 ساعة، بمسافةٍ تبلغ 818 كلم، منها 584 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، ودون تقديم أي دعمٍ ميكانيكي للمتسابقين على مدى يومين، فيما ستتوقف المركبات في تمام الرابعة مساءً عند منطقة الراحة المؤقتة، دون أي تواصلٍ مع الفرق والمساعدين في مخيم المبيت، ودون أي معلوماتٍ عن أداء منافسيهم.