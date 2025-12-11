انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية بمشاركة 8 فرق

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي 2025-2026، بمشاركة 8 فرق هي: التعاون، الغزوة، الوطن، السلام، حطين، قلوة، الثقبة، وطويق.
وتأتي هذه البطولة ضمن برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير مسابقات كرة القدم الشاطئية، وتعزيز انتشارها في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في رفع مستوى التنافس، وإعداد اللاعبين والفرق بشكل مستمر طوال الموسم، بما ينعكس إيجابًا على أداء المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات.
وكان فريق التعاون قد تُوّج بلقب النسخة الماضية (2024-2025) بعد أن تصدر جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، متفوقًا على فرق المحمل، الغزوة، الوطن، نجد، السلام، الخبراء، والليث، التي شاركت في النسخة السابقة.
وتشهد النسخة الحالية انضمام عدد من الفرق الجديدة لأندية الدوري الممتاز، بعد تألقها في التصفيات المؤهلة، ما يرفع من سقف التوقعات لموسم تنافسي قوي يجمع بين المتعة والإثارة في أجواء الشاطئ.
وأكدت إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الاستعدادات التنظيمية لانطلاق الموسم تسير وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية، في إطار حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية تواكب تطلعات الاتحاد، وتتماشى مع استراتيجيته لتطوير كرة القدم في جميع أشكالها ومسابقاتها.