مطبقاني: نهائيات (WTA) تُشكِّل أهمية لدعم الرياضة النسائية

عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات رابطة محترفات التنس، أمس الجمعة، المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات البطولة، والتي تقام في السعودية، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للتنس، وإشرافٍ من وزارة الرياضة، ورعايةٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحضور كلٍّ من أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس، وبورشا آرتشر الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس، ومارينا ستورتي الرئيس التنفيذي لبطولة (WTA)، وغاريني موغوروزا مديرة البطولة.