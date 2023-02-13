"الفيصل" يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته بتسمية بطولة الأندية بمسمى "كأس الملك سلمان"

من جانب آخر، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن "البطولة تحمل اسمًا غاليًا على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023"، مبيّنًا "آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".