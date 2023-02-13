"الفيصل" يشكر خادم الحرمين الشريفين على موافقته بتسمية بطولة الأندية بمسمى "كأس الملك سلمان"

أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى "كأس الملك سلمان" على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023، والتي ستُقام بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.
ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم باسمه وباسم مجلس الاتحاد، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية بمسمى كأس الملك سلمان، مقدمًا شكره وتقديره لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على اهتمامه بالاتحاد العربي وبمسابقاته وبرامجه.
من جانب آخر، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي أن "البطولة تحمل اسمًا غاليًا على كل الرياضيين العرب، وتعد ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023"، مبيّنًا "آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها".
وأشار الأمين العام للاتحاد العربي إلى أن "منافسات البطولة سيشارك فيها 37 ناديًا، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستُقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم"، مضيفًا: "سيتم لاحقًا الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة".