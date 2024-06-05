في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة باكستان

هذا ووصلت بعثة الأخضر إلى عاصمة باكستان إسلام آباد مساء اليوم الأربعاء، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار إسلام آباد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.