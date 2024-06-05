في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.. الأخضر يكمل جاهزيته لمواجهة باكستان
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب باكستان مساء غد الخميس على "ملعب جناح" بعاصمة باكستان إسلام آباد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
هذا ووصلت بعثة الأخضر إلى عاصمة باكستان إسلام آباد مساء اليوم الأربعاء، وكان في استقبال البعثة لدى وصولها مطار إسلام آباد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية باكستان على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.
تدريب الأخضر
ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة "ملعب جناح" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "حسان التمبكتي" في التدريبات الجماعية أثر الإصابة التي تعرض لها في مران يوم أمس.
صدارة المجموعة
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد عشر نقاط.