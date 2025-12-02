Twisted Minds يتوّج بطلًا للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2025

في خطوة لافتة، توّج فريق Twisted Minds بلقب بطولة الأندية ضمن منافسات البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2025، محققًا 210 آلاف ريال من إجمالي الجوائز البالغة مليون ريال سعودي، وذلك خلال الحدث الذي احتضنته صالة SEF أرينا بالرياض وشهد حضورًا تجاوز 4 آلاف متفرج.
واختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مساء الإثنين 2 ديسمبر 2025 البطولة الكبرى من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، المقدمة من J Event، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية شارك فيها أكثر من 390 لاعبًا يمثلون 35 ناديًا، في موسم وُصف بالأقوى منذ انطلاقة البطولة.
وتصدّر فريق Twisted Minds ترتيب بطولة الأندية (Cross Game) برصيد 2,943 نقطة، ليظفر بالمركز الأول وجائزة قدرها 210 آلاف ريال.
وحلّ فريق Team Falcons وصيفًا برصيد 1,877 نقطة وجائزة 180 ألف ريال، فيما جاء فريق Team Stallions ثالثًا بعد موسم استثنائي جمع خلاله 1,786 نقطة وحصد 160 ألف ريال.
وجاء ترتيب المراكز من الرابع حتى الثامن كالتالي:
4- AlQadsiah Esports – 130 ألف ريال
5- The Vicious Esports – 110 آلاف ريال
6- Bright Future – 90 ألف ريال
7- ZNTRX – 70 ألف ريال
8- Team Vision – 50 ألف ريال
وشهدت البطولة منافسات في 13 لعبة بارزة شملت:
EA FC، Call of Duty: Black Ops 6، eFootball، PUBG Mobile، League of Legends، Rocket League، Dota 2، Counter Strike 2، Overwatch 2، Call of Duty: Mobile، Mobile Legends: Bang Bang، Rainbow Six Siege، وValorant، ما عزز تنوع المنافسات ورفع مستوى الإثارة.
وبحسب الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، حصدت البطولة أكثر من 200 مليون ظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما تخطت مشاهدات البث المباشر 9 ملايين مشاهدة، إضافة إلى حضور جماهيري واسع تجاوز 4 آلاف زائر في SEF أرينا، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتعاون مع 10 أندية رياضات إلكترونية لصناعة محتوى وعروض مباشرة على المسرح.
وعلّق عبدالله النصر، مدير قسم منتجات الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قائلًا: "ما شهدناه هذا الموسم كان استثنائيًا بكل المقاييس؛ من المنافسات الكبيرة وبروز أندية جديدة، إلى حماس الجماهير الذي صنع أجواء لا تُنسى."
وأضاف: "أهنئ فريق Twisted Minds على فوزه، وأشكر الفرق واللاعبين والجماهير الذين كانوا العنصر الأهم في نجاح هذا القطاع. ونتطلع لنسخة أكبر وأقوى العام المقبل."
وتُعد البطولة الكبرى محطة أساسية في استراتيجية الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الهادفة إلى بناء منظومة تنافسية مستدامة، وتطوير مهارات اللاعبين، ودعم طموحات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، عبر توفير منصة عملية تتيح للفرق خوض تجارب نوعية وصقل مهاراتها استعدادًا للمشاركات الدولية.