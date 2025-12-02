Twisted Minds يتوّج بطلًا للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2025

واختتم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مساء الإثنين 2 ديسمبر 2025 البطولة الكبرى من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، المقدمة من J Event، وسط أجواء حماسية ومنافسات قوية شارك فيها أكثر من 390 لاعبًا يمثلون 35 ناديًا، في موسم وُصف بالأقوى منذ انطلاقة البطولة.