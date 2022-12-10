في النسخة الثانية.. "فريتز" ينتزع لقب كأس الدرعية للتنس من "ميدفيديف"

استطاع اللاعب الأمريكي تايلور فريتز انتزاع لقب كأس الدرعية للتنس 2022 من اللاعب الروسي دانييل ميدفيديف حامل لقب البطولة السابقة، وذلك في ختام البطولة التي نظمتها وزارة الرياضة ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، وسط حضور جماهيري كبير من محبي كرة التنس وممارسيها وعشاق الرياضة في قرية الدرعية الرياضية.
وتوجت المدير التنفيذي لموسم الدرعية، الأميرة نجلاء بنت عبدالرحمن، فريتز المصنف التاسع عالميًّا بلقب البطولة؛ وذلك إثر تغلبه في المباراة الختامية على ميدفيديف المصنف السابع عالميًّا بنتيجة 7-6، 7-6. وحصل الفائز باللقب على مبلغ مليون دولار، فيما حصل صاحب المركز الثاني على مبلغ نصف مليون دولار.
ويشهد موسم الدرعية 2022 العديد من البطولات العالمية التي ستتواصل مع إقامة كأس (EA Sports Supercup) السوبر الإيطالي بين فريقَي إي سي ميلان وإنتر ميلان، وكأس السوبر الإسباني وتجمُّع فرق (ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس)، إضافة إلى سباق السيارات إي بي بي إي، فورمولا إي، درعية إي بري.