في النسخة الثانية.. "فريتز" ينتزع لقب كأس الدرعية للتنس من "ميدفيديف"

ويشهد موسم الدرعية 2022 العديد من البطولات العالمية التي ستتواصل مع إقامة كأس (EA Sports Supercup) السوبر الإيطالي بين فريقَي إي سي ميلان وإنتر ميلان، وكأس السوبر الإسباني وتجمُّع فرق (ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس)، إضافة إلى سباق السيارات إي بي بي إي، فورمولا إي، درعية إي بري.