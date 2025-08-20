مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتضن مباريات الجولة الثالثة من "دوري روشن"

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود فرع وزارة الرياضة بالمنطقة لتطوير وتحسين مرافق الملعب، بدءًا من إعادة تأهيل الأرضية وفق أحدث المعايير العالمية، وتحديث أنظمة الإضاءة لتوفير جودة مشاهدة عالية، مرورًا بتحسين غرف تبديل الملابس والمناطق المخصصة للحكام واللاعبين، وصولًا إلى تجهيز المدرجات بمقاعد مريحة تتيح للجماهير متابعة المباريات بأفضل تجربة ممكنة. وتشمل الأعمال أيضًا تحديث أنظمة الصوت والشاشات الإلكترونية داخل الملعب لتعزيز التفاعل مع الجماهير، وتطوير البوابات ومناطق الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة ورفع مستوى الأمان والسلامة، بما يتماشى مع معايير استضافة البطولات الكبرى التي تعتمدها رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم.