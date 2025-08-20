مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتضن مباريات الجولة الثالثة من "دوري روشن"

تواصل مدينة الملك خالد الرياضية بمنطقة تبوك استعداداتها لاستقبال منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن"، المقررة في شهر سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود فرع وزارة الرياضة بالمنطقة لتطوير وتحسين مرافق الملعب، بدءًا من إعادة تأهيل الأرضية وفق أحدث المعايير العالمية، وتحديث أنظمة الإضاءة لتوفير جودة مشاهدة عالية، مرورًا بتحسين غرف تبديل الملابس والمناطق المخصصة للحكام واللاعبين، وصولًا إلى تجهيز المدرجات بمقاعد مريحة تتيح للجماهير متابعة المباريات بأفضل تجربة ممكنة. وتشمل الأعمال أيضًا تحديث أنظمة الصوت والشاشات الإلكترونية داخل الملعب لتعزيز التفاعل مع الجماهير، وتطوير البوابات ومناطق الدخول والخروج لضمان انسيابية الحركة ورفع مستوى الأمان والسلامة، بما يتماشى مع معايير استضافة البطولات الكبرى التي تعتمدها رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم.
ومن المتوقع أن تحظى أولى المباريات على أرضية الملعب بأهمية خاصة بعد أعمال التطوير، إضافة إلى طابعها التنافسي ضمن سباق الفرق في الدوري السعودي، الذي يشهد هذا الموسم مستويات فنية عالية بمشاركة نخبة من اللاعبين المحليين والدوليين.
وباستمرار هذه التحسينات، تسعى مدينة الملك خالد الرياضية إلى تعزيز مكانتها كوجهة بارزة للفعاليات الرياضية، ومسرحٍ للمباريات التي تجمع بين المتعة الكروية والحضور الجماهيري الكبير، بما يعزز موقع منطقة تبوك على خارطة الرياضة السعودية.