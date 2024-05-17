روبن نيفيز لاعب الهلال: استحققنا التعادل.. نحن لا نستسلم.. وأردنا أن نُنهي الدوري دون خسارة

قال البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال: أعتقد أننا استحققنا التعادل. بدأنا المباراة باستقبال هدف مبكر، ثم حاولنا السيطرة على اللقاء، وحصلنا على بعض الفرص.
وتأتي تصريحات متوسط الميدان عقب نهاية ديربي الرياض أمام النصر ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتابع: نحن لا نستسلم أبدًا. كنا نريد أن نُنهي الموسم من دون أي خسارة في بطولة الدوري، وهذا كان هدفنا؛ وهو ما دفعنا دائمًا إلى الأمام؛ لأن هدفنا بعد التتويج باللقب أن نُنهي الموسم دون هزيمة.
وأضاف: في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة حينما تكون بطلاً؛ إذ لا تجد محفزات نتيجة الإرهاق مع اقتراب الموسم من نهايته، لكن اليوم دخلنا هذه المباراة أمام خصم كبير، هو النصر، وقدمنا مباراة جيدة، وتحكمنا في كثير من مراحل اللقاء، وأظهرنا شخصية البطل، واستحققنا نقطة التعادل.