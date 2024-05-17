روبن نيفيز لاعب الهلال: استحققنا التعادل.. نحن لا نستسلم.. وأردنا أن نُنهي الدوري دون خسارة

وأضاف: في بعض الأحيان تكون الأمور صعبة حينما تكون بطلاً؛ إذ لا تجد محفزات نتيجة الإرهاق مع اقتراب الموسم من نهايته، لكن اليوم دخلنا هذه المباراة أمام خصم كبير، هو النصر، وقدمنا مباراة جيدة، وتحكمنا في كثير من مراحل اللقاء، وأظهرنا شخصية البطل، واستحققنا نقطة التعادل.