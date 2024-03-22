"اتحاد القدم" يحدّد موعد مباراتَي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك

وأسفرت قرعة المربع الذهبي من المسابقة التي سحبت في الثالث عشر من مارس الجاري، عن نهائي مبكر مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد ونظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين سيواجه النصر الخليج في المباراة الثانية على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.