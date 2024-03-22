"اتحاد القدم" يحدّد موعد مباراتَي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراتَي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024، والتي يشارك بها أربعة أندية؛ هي: الهلال، والنصر، والخليج، والاتحاد.
وأسفرت قرعة المربع الذهبي من المسابقة التي سحبت في الثالث عشر من مارس الجاري، عن نهائي مبكر مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الاتحاد ونظيره الهلال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في حين سيواجه النصر الخليج في المباراة الثانية على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.
وحدّد اتحادُ القدم موعدَ المواجهتين في أواخر شهر أبريل وبداية مايو القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً؛ حيث ستجمع أولى المباريات الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد وضيفه الهلال يوم الثلاثاء الـ30 من أبريل المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فيما سيلاقي النصرُ على ملعبه "الأول بارك" بمدينة الرياض ضيفَه الخليج في الأول من مايو المقبل.
وتحمل نسخةُ 2023-2024 من كأس خادم الحرمين الشريفين، الرقمَ "50" في تاريخ المسابقة، والتي انطلقت عام 1957 بمسمى "كأس الملك"، واستمرّت بهذا الاسم حتى عام 1990، قبل أن تدمج مع بطولة الدوري السعودي، حتى تعود لتكون بطولة مستقلّة وتظهر من جديد عام 2008.
يُذْكَر أنّ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.