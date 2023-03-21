مدرب الأخضر يستبعد "العقيدي" ويستدعي "مرمش".. لودّيتي فنزويلا وبوليفيا

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول، إيرفي رينارد، حارسَ نادي النصر نواف العقيدي، من المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًّا في محافظة جدة ويمتدّ حتى "28" من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023؛ وذلك للإصابة.