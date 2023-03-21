مدرب الأخضر يستبعد "العقيدي" ويستدعي "مرمش".. لودّيتي فنزويلا وبوليفيا

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الكروي الأول، إيرفي رينارد، حارسَ نادي النصر نواف العقيدي، من المعسكر الإعدادي الذي يقام حاليًّا في محافظة جدة ويمتدّ حتى "28" من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنًا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023؛ وذلك للإصابة.
وقرّر الفرنسي ضمّ حارس الاتحاد أسامة المرمش إلى قائمة الأخضر، التي ستخوض مباراتين ودّيّتين خلال معسكر جدة؛ حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وسيواجه في مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من ذات الشهر. وستقام كلتا المباراتين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.