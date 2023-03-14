"وزير الرياضة": ندعم جميع الأندية وليس نادياً بعينه.. ونسعى لجلب أفضل اللاعبين

وقال إن "إستراتيجية دعم الأندية بدأت منذ 3 سنوات تقريباً، وهي إستراتيجية طويلة المدى، من أجل الاستمرار في جلب ما هو أفضل لهذه الأندية من ناحية لاعبين وفنيين وإداريين ولتوفير منتج هو الدوري السعودي على أكمل وجه".