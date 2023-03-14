"وزير الرياضة": ندعم جميع الأندية وليس نادياً بعينه.. ونسعى لجلب أفضل اللاعبين

أكّد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الثلاثاء، أن "دعم الأندية السعودية ليس محصوراً في نادٍ معين دون آخر، وتوجد طريقة معينة لجلب أفضل اللاعبين للأندية السعودية، سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من حوكمتها".
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي في تصريحات لقناة (الإخبارية)، أن الوزارة تسعى "لتطوير الأندية وتفادي كل ما يسيء لسمعة الرياضة السعودية".
وقال إن "إستراتيجية دعم الأندية بدأت منذ 3 سنوات تقريباً، وهي إستراتيجية طويلة المدى، من أجل الاستمرار في جلب ما هو أفضل لهذه الأندية من ناحية لاعبين وفنيين وإداريين ولتوفير منتج هو الدوري السعودي على أكمل وجه".
وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي، أن "هناك جهات مختلفة تتعاون في هذا الموضوع سواء اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة والأندية، ورابطة المحترفين ورابطة الدرجة الأولى وباقي الروابط الموجودة في الاتحاد".
وأردف قائلاً: "هدفنا هو إيجاد منظومة متكاملة وأن ننمي قطاع الرياضة على أكمل وجه لكي يكون له المردود الذي يستحقه من ناحية الدعم الذي نلقاه اليوم من قيادتنا الكريمة، وليعكس واقع الرياضة في المملكة".
وأوضح: "الدعم ليس استثنائياً لنادٍ على ناد، فالدعم للجميع، ونسعى مع الأندية لجلب أفضل اللاعبين لها، بطريقة معينة وآلية معينة، والأندية تعرف تلك التفاصيل وعندما ننتهي من حوكمتها سيتم الإعلان عنها".
وشدّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أنه "في ظل الدعم الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرياضة السعودية، لن نتوقف عند استضافة كأس العالم للأندية هذا العام وكأس آسيا 2027".