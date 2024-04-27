من بين 100 اتحاد عالمي .. اتحاد الريشة الطائرة يفوز بجائزة المساواة والتنوع

نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي بول ايريك قدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية Patama Leeswadtrakul جائزة المساواة بين الجنسين والتنوع لرئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة 2023م الذي أُقيم في مدينة تشينغ دو الصينية بمشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، حيث تضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بمجال الإدارة والتطوير في عدة فروع هي: جائزة الإنجاز وجائزة كأس هربرت شيل وجائزة الخدمة المتميزة وجائزة الخدمة الجديرة بالتقدير وجائزة شهادة الثناء وأخيرًا جائزة المساواة بين الجنسين والتنوع.