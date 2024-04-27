من بين 100 اتحاد عالمي .. اتحاد الريشة الطائرة يفوز بجائزة المساواة والتنوع

نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي بول ايريك قدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة وعضو اللجنة الأولمبية الدولية Patama Leeswadtrakul جائزة المساواة بين الجنسين والتنوع لرئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة 2023م الذي أُقيم في مدينة تشينغ دو الصينية بمشاركة الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، حيث تضمن الاجتماع حفل توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بمجال الإدارة والتطوير في عدة فروع هي: جائزة الإنجاز وجائزة كأس هربرت شيل وجائزة الخدمة المتميزة وجائزة الخدمة الجديرة بالتقدير وجائزة شهادة الثناء وأخيرًا جائزة المساواة بين الجنسين والتنوع.
وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة في فرع المساواة بين الجنسين والتنوع من خلال 9 مشروعات متميزة تفوق من خلالها على مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في لعبة الريشة الطائرة المشاركة بالمسابقة في مشروعاتها المختلفة وهذه المشروعات هي: مشروع الحوكمة ومشروع التوظيف ومشروع التطوير الذي تضمن تدريب المدربين الوطنيين والحكام الوطنيين وكذلك مشروع البطولات المحلية ومشروع المشاركات الدولية ومشروع تفعيل اللعبة بالأندية المحلية وأيضًا مشروع زيادة أعداد اللاعبين واللاعبات ومشروع الإنجازات الميداليات وختامًا مشروع الرياضة المجتمعية.
من جانب آخر قال المقرن: "هذه الجائزة تثمينًا للجهود التي بذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والتي أثمرت بتحقيق منجزات متميزة في نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة في المملكة وجعلها أفضل الدول في مجال نشر رياضة الريشة الطائرة وزيادة عدد ممارسيها".
وأضاف: "يعد هذا الإنجاز العالمي هو أهم الإنجازات التي يحققها الاتحاد في مجال نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة بالمملكة حيث إن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضات المختلفة ورياضة الريشة الطائرة بوجه خاص بالمملكة العربية السعودية بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والذي تُرجم خلال استراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة التي تم تخطيطها وتنفيذها تحت مظلة استراتيجية دعم الاتحادات التي أطلقتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية".