"الشباب" يستهدف التعاقد مع مدافع تورينو الإيطالي "ريكاردو رودريغيز"

كشفت تقارير إعلامية عن دخول إدارة الشباب في مفاوضات لضم اللاعب السويسري ريكاردو رودريغيز؛ مدافع فريق تورينو الإيطالي.
وبحسب ما كشف عنه الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"؛ فإن المدافع السويسري مطلوبٌ في 4 فرق مختلفة، من بينها نادي الشباب إضافة إلى بشكتاش التركي، وأوغسبورغ الألمانى، وإنتر ميامي الأمريكي.
ولعب ريكاردو رودريغيز؛ لعديدٍ من الأندية، أبرزها: زيورخ، فولفسبورغ، أيه سي ميلان، وآيندهوفن (إعارة)، كما يلعب لصفوف المنتخب السويسري منذ 2011.
وينتهى عقد اللاعب السويسري البالغ من العمر 31 عاماً مع نادي تورينو الذي يلعب له منذ سبتمبر 2020 بنهاية الشهر الجاري.