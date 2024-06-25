"الشباب" يستهدف التعاقد مع مدافع تورينو الإيطالي "ريكاردو رودريغيز"

وبحسب ما كشف عنه الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو"؛ فإن المدافع السويسري مطلوبٌ في 4 فرق مختلفة، من بينها نادي الشباب إضافة إلى بشكتاش التركي، وأوغسبورغ الألمانى، وإنتر ميامي الأمريكي.