إيغالو يقود الوحدة لعبور الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الخليج، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.