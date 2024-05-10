إيغالو يقود الوحدة لعبور الخليج

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الخليج، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين لحساب الجولة الـ31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها إيغالو للوحدة في الدقيقة الـ26 قبل أن يتعادل محمد شريف للخليج في الدقيقة الـ66، ثم أضاف إيغالو الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ82.
وأشهر حكم المباراة ممدوح آل شهدان البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب الخليج نايف مسعود؛ ليُطرد إثرها، وذلك في الدقيقة الـ81.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة للنقطة الـ35؛ احتل بها المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد الخليج عند النقطة الـ36 في المركز الحادي عشر.