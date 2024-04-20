رياضة

"توريس" نجم إشبيلية على رادار أندية الدوري السعودي.. واهتمام تركي بخدماته

قيمته السوقية تبلغ 6 ملايين يورو.. مَن النادي الذي سيفوز بتوقيعه في الصيف؟
أوليفر توريس
أوليفر توريس

أبدت العديدُ من الأندية السعودية اهتمامَها بالتعاقد مع الإسبانى "أوليفر توريس"، لاعب وسط نادي إشبيلية؛ وفقًا لتقارير صحفية.

وكشفت صحيفة "masfichajes" أن هناك فِرَقًا من الدوريين السعودي والتركي أبدت اهتمامًا بلاعب خط الوسط الإسباني، رغم أنها لم تقدم عروضًا رسمية حتى الآن.

وذكرت صحيفة "mundodeportivo" أن أندية سعودية تنافس أندية الدوري التركي، خاصة "غلطة سراي، فنربخشة"، على كسب خدمات "توريس" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب "أوليفر توريس" البالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف إشبيلية منذ يوليو 2019، قادمًا من بورتو البرتغالي، كما لعب سابقًا لنادي أتليتكو مدريد، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 6 ملايين يورو.

أوليفر توريس

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