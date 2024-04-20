"توريس" نجم إشبيلية على رادار أندية الدوري السعودي.. واهتمام تركي بخدماته

ويلعب "أوليفر توريس" البالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف إشبيلية منذ يوليو 2019، قادمًا من بورتو البرتغالي، كما لعب سابقًا لنادي أتليتكو مدريد، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 6 ملايين يورو.