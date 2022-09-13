ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.. الأخضر الشاب يواجه أوزبكستان

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان.
ويستضيف "الأخضر" منتخب أوزبكستان في تمام السادسة والربع مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
ميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب المالديف؛ مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تغلّب على منتخب المالديف بنتيجة 11-0 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، التي يستضيفها "الأخضر" بمشاركة منتخبات: الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان، خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر.