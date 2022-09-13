ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023.. الأخضر الشاب يواجه أوزبكستان

ميدانيًّا: أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب المالديف؛ مرانًا استرجاعيًّا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًّا.