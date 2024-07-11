الهلال يعين مجلس الإدارة الجديد برئاسة فهد بن نافل

عقدت اليوم الخميس الجمعية العمومية لشركة نادي الهلال، بحضور ممثلي المساهمين "صندوق الاستثمارات العامة" و"مؤسسة الهلال غير الربحية"، وتم خلال الجمعية تعيين مجلس إدارة شركة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، وعضوية كل من الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان، والأستاذ عبدالمجيد بن أحمد الحقباني، والأستاذ فهد بن أحمد أبوحيمد، والأستاذ ياسر بن سليمان الداوود، والأستاذ عبدالله بن فهد العبدالجبار، والأستاذ فهد بن علي الحقباني.