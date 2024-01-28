فرسان المملكة لقفز الحواجز يتألقون في جولات الدوحة الدولية للفروسية

تُوج الفارس الدولي عبدالله الشربتلي بطلاً للجائزة الكبرى في بطولة الخمس نجوم ضمن جولات الدوحة الدولية للفروسية.
وجاء تتويج الشربتلي بطلاً لختام جولات الدوحة الدولية لقفز الحواجز والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع على عدة فئات النجمتين والأربع نجوم والخمس نجوم وسط مشاركة نخبة من فرسان العالم.
وكان للفرسان السعوديين حضور قوي في هذه المنافسات استطاعوا من خلاله التتويج بالمركز الأول لسبعة أشواط من خلال أربعة فرسان، حيث حصل الفارس عبدالله الشربتلي على المركز الأول للجائزة الكبرى في فئة الخمس نجوم، إضافة إلى تتويجه بالمركز الأول في شوط ارتفاع 145 سم في نفس البطولة، كما حقق الفارس عبدالله الراجحي المركز الأول في شوط ارتفاع 150 سم في فئة الأربع نجوم والمركز الأول في شوط 145 سم في فئة الخمس نجوم، كما حقق الفارس خالد العيد المركز الأول في شوط 140 سم فئة الخمس نجوم، كما حقق الفارس عبدالعزيز العيد المركز الأول في شوطين ارتفاع 130 سم من فئة النجمتين .
يذكر أن الفرسان السعوديين حققوا كذلك العديد من المراكز الأخرى في مختلف الأشواط.
وتعد جولات الدوحة من أقوى الجولات لفرسان قفز الحواجز والتي يشارك فيها نخبة من فرسان العالم.