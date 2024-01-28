فرسان المملكة لقفز الحواجز يتألقون في جولات الدوحة الدولية للفروسية

وكان للفرسان السعوديين حضور قوي في هذه المنافسات استطاعوا من خلاله التتويج بالمركز الأول لسبعة أشواط من خلال أربعة فرسان، حيث حصل الفارس عبدالله الشربتلي على المركز الأول للجائزة الكبرى في فئة الخمس نجوم، إضافة إلى تتويجه بالمركز الأول في شوط ارتفاع 145 سم في نفس البطولة، كما حقق الفارس عبدالله الراجحي المركز الأول في شوط ارتفاع 150 سم في فئة الأربع نجوم والمركز الأول في شوط 145 سم في فئة الخمس نجوم، كما حقق الفارس خالد العيد المركز الأول في شوط 140 سم فئة الخمس نجوم، كما حقق الفارس عبدالعزيز العيد المركز الأول في شوطين ارتفاع 130 سم من فئة النجمتين .