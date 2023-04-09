دوري روشن السعودي للمحترفين: لقاء صعب ينتظر "الهلال" أمام "الطائي"

تُستكمل مساء اليوم الاثنين باقي مباريات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تُقام 3 مباريات على النحو الآتي:
ضمك - العدالة
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادى ضمك بخميس مشيط.
يدخل ضمك اللقاء وهو بالمركز السابع، ولديه 28 نقطة، في حين يشارك العدالة بالمباراة وهو يملك 17 نقطة، ويقع بالمركز الـ15 (قبل الأخير).
الرائد - الفتح
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة.
يشارك الرائد بالمباراة ولديه 26 نقطة، وهو بالمركز التاسع، بينما يأتي الفتح بالمركز السادس، ويملك 35 نقطة.
الهلال - الطائي
يواجه الهلال نظيره الطائي في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الرابع برصيد 45 نقطة، بينما يأتي الطائي في المركز السابع، ويملك 27 نقطة.