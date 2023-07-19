إنجاز جديد لنادي سباقات الخيل.. ترقية كأس المنيفة إلى تصنيف الفئة الأولى

وعلاوة على ذلك، يشهد موسم السباقات الحالي، ترقية مستوى ورفع تصنيف ستة سباقات خيل عربية أخرى إلى تصنيف "ليستد" دولي، ومن المقرر أن يُقام أولها -وهو كأس الأمير عبد الله الفيصل- بميدان الملك خالد بالطائف في سبتمبر المقبل، إلى جانب كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة، والذي حصل أيضًا على التصنيف نفسه.