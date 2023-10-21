"رونالدو": الشعب السعودي يجعلني دائمًا سعيدًا.. وأنا بدوري أُسعدهم

قال قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، إن فريقه كان يدرك جيدًا أن مواجهة ضمك ستكون صعبة جدًّا في ظل عودة اللاعبين الدوليين من فترة توقف الدوري بعد أن لعبوا مع منتخبات بلدانهم.
وانتهت مواجهة ضمك لصالح أصفر العاصمة 2/ 1 مساء اليوم السبت في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتابع الأسطورة البرتغالية في تصريحات إلى قنوات SSC، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي للمحترفين: «بعد أن لعبنا مع المنتخبات كنا في حاجة إلى العودة للتجانس في الفريق، وهذا ما حدث. استقبلنا هدفًا في الشوط الأول، ولكن عدنا بشكل قوي خلال الشوط الثاني».
وعن سر حفاظه على البقاء في قمة عطائه بعد خوض 200 مباراة قال رونالدو: «دائمًا أقول إن العمل الشاق والكبير الذي أقدمه يقودني إلى البقاء في القمة باستمرار. وعمري الآن 38 عامًا، ولكن من المؤكد أني سأستمر في اللعب الموسمين الجاري والمقبل، ولن أتوقف إلا إذا قال لي جسدي إنني لا أستطيع أن أكمل المسيرة».
وعن مشاعره بعد رفع الجمهور النصراوي "تيفو" له في المدرجات قبل المواجهة قال رونالدو: «أنا سعيد جدًّا بوجودي في المملكة العربية السعودية، وأشكر الجمهور السعودي على مشاعرهم. والشعب السعودي يجعلني دائمًا سعيدًا، وأنا بدوري أُسعدهم أيضًا».