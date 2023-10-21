"رونالدو": الشعب السعودي يجعلني دائمًا سعيدًا.. وأنا بدوري أُسعدهم

وعن سر حفاظه على البقاء في قمة عطائه بعد خوض 200 مباراة قال رونالدو: «دائمًا أقول إن العمل الشاق والكبير الذي أقدمه يقودني إلى البقاء في القمة باستمرار. وعمري الآن 38 عامًا، ولكن من المؤكد أني سأستمر في اللعب الموسمين الجاري والمقبل، ولن أتوقف إلا إذا قال لي جسدي إنني لا أستطيع أن أكمل المسيرة».