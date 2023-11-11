اتحاد القدم يختتم البرنامج الاجتماعي الدولي في موريتانيا

اختتم البرنامج الاجتماعي الدولي الذي نفّذته لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، والذي أقيم خلال الفترة من 4- 10 نوفمبر الجاري بدولة موريتانيا.