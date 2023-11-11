اتحاد القدم يختتم البرنامج الاجتماعي الدولي في موريتانيا

اختتم البرنامج الاجتماعي الدولي الذي نفّذته لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، والذي أقيم خلال الفترة من 4- 10 نوفمبر الجاري بدولة موريتانيا.
وتَضَمّن البرنامج تدريب 25 شابًّا على أساسيات تحكيم كرة القدم، وتدريب 44 طفلًا من طلاب أكاديمية الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.
وتم على هامش البرنامج تبادل الخبرات مع الطاقم الموريتاني لكرة القدم في مجال تدريب الأطفال، وإقامة مباراة لأبناء الأكاديمية.
يُذكر أن البرنامج جاء ضمن جهود لجنة المسؤولية الاجتماعية في تنفيذ المشاريع المجتمعية الدولية؛ بما يساهم في تعزيز أهداف الإدارة على مستوى العمل المجتمعي.