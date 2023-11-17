الأخضر يستأنف تدريباته في الأحساء بعد الانتصار على باكستان

ميدانيًّا، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" لاعبي الأخضر لمجموعتين؛ الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب باكستان؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي. في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانها على "الملعب الرديف بنادي الفتح"، ضمّت بقية اللاعبين، بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.