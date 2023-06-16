أخضر السيدات يواجه نظيره منتخب أندورا للمرة الثانية ودياً

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات، مباراته الودية الثانية أمام منتخب أندورا، في ختام معسكره الخارجي الإعدادي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية من 4 حتى 18 من شهر يونيو الحالي، في إطار استعدادات المنتخب السعودي للاستحقاقات القادمة.