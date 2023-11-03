بعد نجاح عملية الرباط الصليبي "نيمار" لجماهير الهلال: كل شيء تم بشكل جيد.. سأعود قريباً معكم

وجه لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي "نيمار" رسالة لجماهير فريقه عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لناديه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الجمعة بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، الخميس: «مرحباً جماهير الهلال، وشكراً على كل الحب».
وتحدث "نيمار " عن العملية التي خضع لها، قائلاً: «كل شيء تم بشكل جيد، وسأعود قريباً معكم، وقبلة لكم وثقة في الله وشكراً على الدعم".
وكان نيمار أجرى عملية الرباط الصليبي في مستشفى ماتردي بالبرازيل، تحت إشراف رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، وخوان دوكي مدير الإدارة الطبية في الهلال.
وتعرض نيمار للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المواجهة التي خسرها أمام أوروجواي «2-0»، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، 18 أكتوبر الماضي.