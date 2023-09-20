في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022".. أخضر القدم ينهي استعداداته لمواجهة منغوليا

أنهى المنتخبُ السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، تدريباتِه الأخيرة استعدادًا لمواجهة منتخب منغوليا ضمن لقاءات المجموعة الثانية في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022"، عند الحادية عشرة من صباح غد الخميس بتوقيت المملكة، على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو.
واشتملت التدريبات على تمارين استرجاعية، أعقبها مران تكتيكي، ثم العمل على الكرات الثابتة والإطالات.
وكان الأخضر قد تعادل سلبيًّا مع إيران في لقائه الافتتاحي في الدورة، أمس الثلاثاء.
اختتمت مساء اليوم الأربعاء، منافساتُ اليوم الأول من مسابقة التجديف التي أقيمت في البحيرة الرئيسية بمركز فويانغ للرياضات المائية، بمشاركة 4 لاعبين سعوديين، وحضور مدير البعثة السعودية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
وحلّ لاعب المنتخب السعودي للتجديف راكان علي رضا في المركز الخامس لمنافسات الفردي فئة "M1x"، بزمن "8.23.19" دقيقة.
ونالت زميلتُه "هياء المامي" المركزَ الرابع في منافسات الفردي لفئة "W1x"، بزمن "9.18.16" دقيقة.
وفي سباق الزوجي فئة "LM2x"، حلّ الثنائي "سلطان الشالي، وتركي العارف" في المركز السادس للسباق، بزمن "6.54.20" دقيقة.
ويواصل أخضرُ التجديف مشاركتَه بالدورة غدًا الخميس، عندما يتواجد في جولات الإعادة، بداية بالزوجي "الشالي، والعارف" عند التاسعة صباحًا، وهياء عند الثالثة عصرًا، ورضا عند 3:10 عصرًا بتوقيت هانغتشو.
شارك نائبُ مدير البعثة السعودية حمد الهويش في مراسم مسيرة شعلة دورة الألعاب الآسيوية، التي جرت اليوم في هانغتشو.
وتضمّنت المسيرةُ قيامَ مسؤولي البعثات الرياضية الـ45 المشاركة بالدورة، بحمل الشعلة والسير بها مسافة حوالي 100م لكل مسؤول.
وتهدف مسيرة الشعلة للترويج للألعاب الآسيوية في المدن الصينية؛ حيث سبق أن أقامت اللجنة المنظمة للدورة، سباق "FUNRUN" الترويجي للألعاب الآسيوية في مدينة الرياض ديسمبر الماضي.
وصلت ظهر اليوم الأربعاء الدفعةُ الأولى من بعثة المنتخب السعودي لألعاب القوى إلى مدينة هانغتشو الصينية، قادمة من هونغ كونغ؛ للمشاركة في الدورة الآسيوية.
واستقرّت الدفعة التي تتكوّن من 22 رياضيًّا في مدينة هانزو حيث مقر إقامة المعسكر الخاص بمشاركة فريق السعودية.
كما وصلت مساء اليوم إلى مدينة هانغتشو بعثة المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، والتي تتكوّن من 22 رياضيًّا.
وستنطلق منافسات الرياضات الإلكترونية في الدورة يوم الأحد المقبل.
كما وصلت اليوم بعثةُ المنتخب للجولف إلى هانغتشو، إضافة لبعثة المنتخب السعودي للكوراش التي وصلت لمدينة شنغهاي.
بدأ المنتخب السعودي لرفع الأثقال صباح اليوم، أول تدريباته في مدينة هانزو الصينية، بعد وصوله مساء أمس للصين؛ حيث يقيم معسكرًا تدريبيًّا لمدة عشرة أيام.
وأقام الجهازُ الفني دورةً نظرية للاعبين للتعرف على الأنظمة الفنية للعبة رفع الأثقال وقوانينها في الدورة الآسيوية، بعدها بدأت التدريبات باجتماعٍ من المدير الفني خالد قرني، الذي شرح بعض التعليمات قبل خوض منافسات الدورة، أعقبه التدريب الميداني الذي اشتمل على الجوانب اللياقية وتفكيك العضلات ورفع الأوزان.
في حين واصل منتخبُ كرة الطاولة تدريباته اليومية على صالة جون شو كنال سبورت في مدينة هانغتشو الصينية؛ حيث اكتفى المدير الفني ليزك كوشرسكي بتدريب صباحي؛ منعًا للإرهاق.
وبدأت التدريبات بعمليات التسخين، ثم أتبعها بتدريبات حركية، ثم مواجهات بين اللاعبين، وطلب ليزك اجتماعًا باللاعبين مساء اليوم لتحديد الأسماء النهائية التي ستخوض مواجهات الفردي والزوجي، واعتمادها رسميًّا قبل انطلاق الدورة.
ومن المقرّر أن يُقام ظهر غدًا الخميس الاجتماع الفني للمنتخبات المشاركة، وقرعة منافسات كرة الطاولة، على أن تبدأ المواجهات بالفرق يوم 22 سبتمبر وتستمرّ لمدة خمسة أيام، بعدها تنطلق منافسات الزوجي والفردي يوم 27 سبتمبر وتستمرّ حتى الثالث من أكتوبر.
وفي مدينة هانزو الصينية عاود أخضر التنس التدريبات صباح اليوم بعد الإجازة التي منحها المدير الفني جان ماري للثنائي "عمار ويارا الحقباني". وأجرى اللاعبان تدريبات بدنية لرفع المعدل اللياقي، ثم مناورة بين "عمار، ويارا" استمرت لمدة ساعة كاملة.