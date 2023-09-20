في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022".. أخضر القدم ينهي استعداداته لمواجهة منغوليا

ويواصل أخضرُ التجديف مشاركتَه بالدورة غدًا الخميس، عندما يتواجد في جولات الإعادة، بداية بالزوجي "الشالي، والعارف" عند التاسعة صباحًا، وهياء عند الثالثة عصرًا، ورضا عند 3:10 عصرًا بتوقيت هانغتشو.