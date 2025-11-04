مدرب النصر: فضّلت إراحة رونالدو أمام غوا.. وهدفنا اللقب الآسيوي

أكد المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي خيسوس، أهمية "التدوير" بين لاعبي الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وقرر خيسوس إراحة عدد من نجوم الفريق في المواجهة المرتقبة أمام فريق غوا الهندي، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2.
وقال مدرب النصر في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "سنمنح بعض لاعبينا راحة في مباراة النصر أمام غوا، ومن بينهم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو".
وأتم خيسوس حديثه بالتأكيد على أن هدفه هو قيادة النصر للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2، مشددًا على أن الفريق يرفع شعار الفوز في كل مباراة.