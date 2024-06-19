برئاسة "فهد بن نافل".. الهلال يعلن عن القائمة النهائية المرشحة لكرسي الرئاسة

تعقد الجمعية العمومية لمؤسسة الهلال غير الربحية عند الساعة الخامسة من غد الخميس (عن بعد) عبر منصة الجمعيات العمومية.
وكشفت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسية نادي الهلال غير الربحية في الجمعية العمومية التي ستُعقد غدًا.
وأوضحت إدارة النادي أن تسجيل الدخول عن بعد إلزامي؛ حيث سيتم احتساب النصاب القانوني لعقد الجمعية عبر تسجيل الأعضاء حضورهم في المنصة، إذ يتوجب على جميع الأعضاء (الدخول) لمنصة الانتخابات لتسجيل الحضور والدخول على رابط الجمعية العمومية.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسية نادي الهلال غير الربحية كلاً من :
فهد بن سعد بن نافل مرشح للرئاسة
سليمان بن ناصر الهتلان مرشح لنائب الرئيس
سلمان أحمد صالح التويجري مرشح للعضوية
فيصل عبدالمحسن محمد غشيان مرشح للعضوية
حمد موسى حمد المالك مرشح للعضوية.
يُذكر أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الهلال غير الربحية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستُعقد غدًا الخميس، تضم 383 شخصًا، علمًا بأن الأمير الوليد بن طلال يملك أكبر عدد من الأصوات بـ 1587826.