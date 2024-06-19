برئاسة "فهد بن نافل".. الهلال يعلن عن القائمة النهائية المرشحة لكرسي الرئاسة

يُذكر أن القائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الهلال غير الربحية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستُعقد غدًا الخميس، تضم 383 شخصًا، علمًا بأن الأمير الوليد بن طلال يملك أكبر عدد من الأصوات بـ 1587826.