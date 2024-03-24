بعد تجاوز الابتسام والأهلي.. لقب الطائرة بين الهلال والاتحاد

تصدر الهلال ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ18 محققاً الفوز الخامس عشر رافعاً رصيده إلى 46 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الوحدة، بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوط، وبقي الابتسام على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثالث.