بعد تجاوز الابتسام والأهلي.. لقب الطائرة بين الهلال والاتحاد

تصدر الهلال ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع نهاية الجولة الـ18 محققاً الفوز الخامس عشر رافعاً رصيده إلى 46 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام الوحدة، بعد فوزه على الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوط، وبقي الابتسام على رصيده السابق 38 نقطة في المركز الثالث.
وجاء الاتحاد في المركز الثاني 42 نقطة من (15 فوزاً) بعد فوزه على نظيره الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة مثيرة وممتعة تميزت بالحضور الجماهيري من أنصار الفريقين، فيما فاز النصر على الهداية بثلاثة أشواط نظيفة.
وتفوق أبها على الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما نجح الصفا في كسب لقائه أمام الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوط، كما تمكن الخليج من عبور ضمك بثلاثة أشواط دون مقابل.