تركي آل الشيخ يعلن رسميًا: "بوليفارد هول" ملعبًا لنادي الهلال

وتابع المستشار قائلاً: "اتفقنا مع بن نافل على أن نستغل الملعب في إقامة المعارض والأشياء الترفيهية، في أوقات الفراغ، مشدداً على أن الملعب سيكون أحد أحدث الصروح الرياضية وسوف نسلمه لهم في يناير، وستكون أول مباراة للهلال فيه".