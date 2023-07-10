آخر تطورات مفاوضات "الهلال" مع "سافيتش" لاعب وسط "لاتسيو" الإيطالي

كشف الصحفي "سانتي أونا" عن آخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" أن الهلال يُجري الآن محادثات متقدمة مع سافيتش، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة.
كما ذكر الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" أن الهلال قدّم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو للاتسيو من أجل انتقال لاعب خط الوسط الصربي، قبل عام واحد فقط من انتهاء عقده، كما أن اللاعب أعطى موافقته للعب للنادي السعودي.
يلعب سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش صاحب الـ28 عامًا، لنادي لاتسيو منذ 2015، قادمًا من نادي جينك البلجيكي، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2017.
ونجح "الهلال" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.