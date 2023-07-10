آخر تطورات مفاوضات "الهلال" مع "سافيتش" لاعب وسط "لاتسيو" الإيطالي

وأفاد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" أن الهلال يُجري الآن محادثات متقدمة مع سافيتش، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكتمل الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى فقط بعض التفاصيل النهائية لإتمام الصفقة.